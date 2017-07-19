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Музей Совеременного искусства приглашает юных пермяков на занятия

Летние занятия для подростков проходят в музее современного искусства. Музей приглашает ребят 12-18 лет на летние занятия проекта "За пartой: пермские школьники о современном искусстве" Также вместе со стартом курсов состоялось открытие выставки о чувствах смущения и стыдливости, сделанной подростками-участниками резиденции "Подросток+музей".

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 19.07.2017 в 16:52 в рубрике - Радио Пермского края

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