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Музей Совеременного искусства приглашает юных пермяков на занятия
Летние занятия для подростков проходят в музее современного искусства. Музей приглашает ребят 12-18 лет на летние занятия проекта "За пartой: пермские школьники о современном искусстве" Также вместе со стартом курсов состоялось открытие выставки о чувствах смущения и стыдливости, сделанной подростками-участниками резиденции "Подросток+музей".
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