У жительницы Прикамья арестовали норковую шубу

В Чайковском судебные приставы наложили арест на норковую шубу должницы. Денежные средства, полученные от продажи мехового изделия, пойдут на погашение многотысячного долга за услуги ЖКХ.

Общая же сумма коммунальных долгов жителей Пермского края на сегодняшний день составляет более 2 миллиардов 145 миллионов рублей.