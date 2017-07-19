Продолжается визит Нелли Аликперовой в город Чайковский





В рамках визита руководителя благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" Нелли Аликперовой в Чайковский, запланировано посещение этнографического комплекса "Сайгатка". А затем – встреча гостей и концерт во Дворце молодёжи. Благодаря Благотворительному Фонду "ЛУКОЙЛ" выступит ансамбль "Творческое содружество музыкантов" под управлением Заслуженного артиста России Александра Покидченко. В первом отделении будут представлены русские народные и неаполитанские песни, второе отделение - российские и советские песни.