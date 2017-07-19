← Дороги Прикамья продолжают восстанавливать после проливных дождей
На международном авиасалоне «МАКС» представлены ведущие предприятия Прикамья
В городе Жуковском Московской области с 18 по 23 июля XIII проходит Международный авиационно-космический салон МАКС. В работе авиафорума принимает участие делегация Пермского края во главе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.
В экспозиции форума представлены продукция и технологии целого ряда ведущих предприятий Прикамья: АО "ОДК-Пермские моторы", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Редуктор - Пермские моторы", ПАО "Протон - Пермские моторы", АО "Пермский завод "Машиностроитель", Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов, ПНИПУ.
В рамках деловой программы форума планируется, в частности, обсудить реализацию инвестиционных проектов на предприятиях Пермского края, в том числе инициатив "Композиты Прикамья", обеспечение заказами пермских предприятий, входящих в холдинг АО "ОДК" и ряд других вопросов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Дороги Прикамья продолжают восстанавливать после проливных дождей
Пермский летчик одержал победу на международных соревнованиях по высшему пилотажу
Грабитель похитил велосипед у 87-летнего краснокамца
За минувшие выходные сотрудники ГАИ выявили более 400 нарушителей
На 2 недели пермяки останутся без горячей воды
В Перми стало меньше утиных семей
В Перми чествуют школы-победители всероссийских конкурсов
В Перми повысился спрос на загранпаспорта
В Заостровке появилось новое место отдыха для пермяков
В Перми мало торговых центров
Добавить комментарий: