На международном авиасалоне «МАКС» представлены ведущие предприятия Прикамья

В городе Жуковском Московской области с 18 по 23 июля XIII проходит Международный авиационно-космический салон МАКС. В работе авиафорума принимает участие делегация Пермского края во главе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.

В экспозиции форума представлены продукция и технологии целого ряда ведущих предприятий Прикамья: АО "ОДК-Пермские моторы", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Редуктор - Пермские моторы", ПАО "Протон - Пермские моторы", АО "Пермский завод "Машиностроитель", Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов, ПНИПУ.

В рамках деловой программы форума планируется, в частности, обсудить реализацию инвестиционных проектов на предприятиях Пермского края, в том числе инициатив "Композиты Прикамья", обеспечение заказами пермских предприятий, входящих в холдинг АО "ОДК" и ряд других вопросов.