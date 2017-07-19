Дороги Прикамья продолжают восстанавливать после проливных дождей
В Пермском крае продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, поврежденной в результате проливных дождей. Так, в Юсьвинском районе восстановлен мост в деревне Яранёво и земляное полотно на автодороге Антипино-Новоселово, в Ильинском районе - автодорога Тяпугино-Олеково.
Кроме того, жители пострадавших районов смогут получить компенсацию из краевого бюджета. Речь идет о гражданах, у которых из-за паводка были затоплены огороды на придомовых территориях, уточнили в министерстве социального развития. Размер помощи составит не более 15 тысяч рублей на домовладение после подтверждения факта нанесенного вреда. Те граждане, у которых были затоплены дома, могут претендовать на возмещение ущерба из резервного фонда, заявки в который будут утверждаться муниципальными комиссиями.
Напомним, стихия коснулась 6 территорий региона – Пермского, Юсьвинского, Красновишерского, Ильинского, Карагайского и Кунгурского районов. В основном пострадали дачники и жители сельской местности.
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