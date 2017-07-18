Пермский летчик одержал победу на международных соревнованиях по высшему пилотажу
В Туле прошел V чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52. В течение недели за победу боролись пилоты из Австралии, Соединённых Штатов Америки, Канады, Южно-Африканской Республики, Испании, Казахстана, Белоруссии и России. В командных соревнованиях чемпионами мира стали российские спортсмены – Владимир Котельников из Перми и Олег Шполянский из Тулы.
В индивидуальном зачете Олег Шполянский одержал победу во всех трех номинациях и стал абсолютным чемпионом мира. Пермяк Владимир Котельников стал обладателем одной серебряной и двух бронзовых медалей. По сумме упражнений он занял второе место в абсолютном зачете.
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