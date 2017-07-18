Грабитель похитил велосипед у 87-летнего краснокамца

В Пермском крае полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По информации пресс-службы краевого ГУ МВД, преступление было совершено 15 июля в Краснокамске. 87-летний местный житель указал, что неизвестный мужчина, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитил велосипед и скрылся с места происшествия.В ходе расследования стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний мужчина, ранее судимый. Похищенное возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.