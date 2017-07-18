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За минувшие выходные сотрудники ГАИ выявили более 400 нарушителей
В минувшие выходные дни в Прикамье полицейские задержали 211 пьяных водителей. Всего в эти дни на территории региона произошло 27 ДТП, в котором один человек погиб, а 38 получили травмы. Такие данные сообщает краевое ГУ МВД. Кроме этого, госавтоинспекторы выявили 195 пешеходов, пренебрегших ПДД. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
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