На 2 недели пермяки останутся без горячей воды

Тепловики сообщают, что с 17 по 31 июля без горячей воды останутся 354 дома в Перми. Это связано с сезонными гидравлическими испытаниями и опрессовками. Отключения запланированы в Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском, Кировском районах, а также в ряде микрорайонов – Новые Ляды, Левшино, Верхняя Курья, Молодежный.