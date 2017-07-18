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За минувшие выходные сотрудники ГАИ выявили более 400 нарушителей →
На 2 недели пермяки останутся без горячей воды
Тепловики сообщают, что с 17 по 31 июля без горячей воды останутся 354 дома в Перми. Это связано с сезонными гидравлическими испытаниями и опрессовками. Отключения запланированы в Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском, Кировском районах, а также в ряде микрорайонов – Новые Ляды, Левшино, Верхняя Курья, Молодежный.
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