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В Перми стало меньше утиных семей
В краевом центре стало меньше утиных семей, обитающих на особо охраняемой природной территории "Утиное болото".
Подсчитано, что пермяки за один раз скармливают птицам до 400 граммов хлеба. Из за обилия корма на водоем слетаются чайки, которые охотятся на птенцов. Еще один риск - привыкшие к хлебным крошкам птенцы не научатся самостоятельно добывать корм.
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