В Перми чествуют школы-победители всероссийских конкурсов
Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил коллективы школы №114 и гимназии №5, которые стали победителями всероссийских конкурсов. Напомним, недавно школа №114 признана лучшей инклюзивной школой России, а гимназия № 5 победила во всероссийском конкурсе "Школа навыков XXI века".
Дмитрий Самойлов поздравил директора школы №114 Валентину Федотову и директора гимназии №5 Елену Москалеву с победами, вручил благодарственные письма и цветы. Также директор лучшей инклюзивной школы России получила сертификат на приобретение автобуса, а руководитель гимназии №5 – сертификат на приобретение оборудования в актовый зал.
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