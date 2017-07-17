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← В Заостровке появилось новое место отдыха для пермяков

В Перми повысился спрос на загранпаспорта

В Перми в разы увеличилось число желающих получить загранпаспорт. За полгода в центрах "Мои документы" принято около 20 с половиной тысяч пакетов документов по данной услуге. При этом за весь 2016 год таких пакетов принято только 4,9 тысячи. Пермяки жалуются на огромные очереди, которые каждый рабочий день можно наблюдать в пермских центрах УФМС.

Влияние на количество желающих получить загранпаспорт оказывает широкий выбор пакетных туров и авиабилетов в Турцию. Именно в эту страну отправляется большая часть отдыхающих за границей пермяков. По данным пермского аэропорта, за пять месяцев года на 112% вырос пассажиропоток на международных направлениях - ими воспользовались 46 тысяч пассажиров. Самыми востребованными международными направлениями стали: Анталья - более 20 тысяч, а также Нячанг, Гоа, Пхукет и Бангкок.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.07.2017 в 17:41 в рубрике - Радио Пермского края

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← В Заостровке появилось новое место отдыха для пермяков

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