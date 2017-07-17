В Заостровке появилось новое место отдыха для пермяков

Новое место отдыха появилось в пермском микрорайоне Заостровка. Обустройство сквера началось с субботника - совместную уборку территории рядом с домом по улице Маяковского, 48 провели сотрудники администрации Дзержинского района и активисты микрорайона. "Горсвет" отремонтировал уличное освещение. Подрядная организация завезла чернозем и высадила 132 саженца березы, рябины, лиственницы, сосны, а также обустроили газон, отремонтировали пешеходную дорожку, установили скамьи и урны. Сейчас жители Заостровки "обживают" свой новый сквер, гуляя с детьми вдали от дороги.