В Заостровке появилось новое место отдыха для пермяков
Новое место отдыха появилось в пермском микрорайоне Заостровка. Обустройство сквера началось с субботника - совместную уборку территории рядом с домом по улице Маяковского, 48 провели сотрудники администрации Дзержинского района и активисты микрорайона. "Горсвет" отремонтировал уличное освещение. Подрядная организация завезла чернозем и высадила 132 саженца березы, рябины, лиственницы, сосны, а также обустроили газон, отремонтировали пешеходную дорожку, установили скамьи и урны. Сейчас жители Заостровки "обживают" свой новый сквер, гуляя с детьми вдали от дороги.
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