В Перми мало торговых центров
Пермь в аутсайдерах среди мегаполисов по числу торговых центров. Консалтинговая компания Colliers International обнародовала очередной рейтинг обеспеченности торговыми площадями в российских городах-миллионниках. Как и ровно год назад, Пермь осталась на последнем, 15-м месте, - 168 кв. мна 1 тыс. жителей. По данным компании, лидером стала Самара - 682 кв. мна тысячу человек. Наши соседи из Екатеринбурга на втором месте - 661 кв. м.
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