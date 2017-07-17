В Перми мало торговых центров

Пермь в аутсайдерах среди мегаполисов по числу торговых центров. Консалтинговая компания Colliers International обнародовала очередной рейтинг обеспеченности торговыми площадями в российских городах-миллионниках. Как и ровно год назад, Пермь осталась на последнем, 15-м месте, - 168 кв. мна 1 тыс. жителей. По данным компании, лидером стала Самара - 682 кв. мна тысячу человек. Наши соседи из Екатеринбурга на втором месте - 661 кв. м.