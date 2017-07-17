В Прикамье участились случаи укусов клещей
За неделю клещи покусали 786 пермяков. Из всех пострадавших 114 человек – дети в возрасте до 14 лет. Наиболее опасными территориями по клещам считаются Очерский, Усольский, Суксунский и другие районы края.
– К жителям краевой столицы клещи чаще присасываются при посещении дачных кооперативов, расположенных в Кукуштане, Янычах, Жебреях и Алешихе, – рассказали в Роспотребнадзоре. Всего с начала года в больницы обратились 11 тысяч 616 человек. Клещевым вирусным энцефалитом заболели 33 человека, боррелиоз выявили у 90 человек.
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