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Пермь готовится к принятию первого международного марафона
В Перми презентовали дизайн фирменных футболок первого Пермского международного марафона. Футболка с фирменной символикой войдет в стартовый пакет, который получит каждый участник марафона. Кроме футболки в пакете также будут нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, он будет фиксировать результат, по окончании пройденной дистанции на телефон придет смс-сообщение с результатом.
Кроме этого, каждый финишировавший без исключения получит фирменную медаль, которую разработал пермский художник Рустам Исмагилов. Для интриги эскиз бронзовой награды будет сохраняться в тайне до последнего дня.
Участники Пермского международного марафона пробегут по главным улицам Перми 3 сентября. Дистанции марафона рассчитаны на участников с разным уровнем подготовки. Спортсмены пробегут марафонскую и полумарафонскую дистанции – 42 км 195 метров и 21 км соответственно, любители здорового образа жизни могут преодолеть дистанции в 10 км или 3 км.
Мужчина и женщина, показавшие лучшие результаты на марафонской дистанции, получат по 500 тысяч рублей. Денежные награды также предусмотрены за определённые места в каждом забеге. Регистрация на Пермский международный марафон проходит на официальномсайте. Там же можно найти всю актуальную информацию и зарегистрироваться на бесплатные занятия в «Школу здорового бега».
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