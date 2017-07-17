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Отменено решение об избрании главы Октябрьского городского поселения
Прокурор Октябрьского района направил в районный суд административное исковое заявление о признании решения думы городского поселения об избрании главы населенного пункта незаконным.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, установлено, что на момент принятия решения отсутствовал необходимый минимум депутатов (2/3 от установленной численности). Это противоречит требованиям устава поселения, а также положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы.
Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Ранее дума Октябрьского городского поселения избрала на пост главы поселения Андрея Покрышкина. Он вступил в должность 22 июня, а до этого находился в статусе врио главы.
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