Отменено решение об избрании главы Октябрьского городского поселения

Прокурор Октябрьского района направил в районный суд административное исковое заявление о признании решения думы городского поселения об избрании главы населенного пункта незаконным.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, установлено, что на момент принятия решения отсутствовал необходимый минимум депутатов (2/3 от установленной численности). Это противоречит требованиям устава поселения, а также положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы.

Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Ранее дума Октябрьского городского поселения избрала на пост главы поселения Андрея Покрышкина. Он вступил в должность 22 июня, а до этого находился в статусе врио главы.