«Минеральные удобрения» и Пермский химико-технологический техникум заключили договор о сотрудничестве

Пермские "Минеральные удобрения" расширяют сотрудничество с образовательными учреждениями. Предприятие, которое входит в холдинг "УРАЛХИМ", и Пермский химико-технологический техникум заключили договор о сотрудничестве в области подготовки специалистов с целью их возможного трудоустройства на предприятии.

Пермский химико-технологический техникум, история которого насчитывает более 60 лет, является одним из крупнейших учреждений среднего профессионального образования в Прикамье. Здесь обучается более тысячи студентов на очной и заочной формах обучения. Квалифицированных специалистов готовят практически по всем ключевым рабочим профессиям, востребованным на "Минеральных удобрениях": электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик, токарь-универсал, лаборант-эколог, слесарь КИПиА.

Основным направлением сотрудничества станут производственные практики студентов в структурных подразделениях предприятия. Практикантов будут курировать наставники из числа специалистов завода.