← Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии
«Минеральные удобрения» и Пермский химико-технологический техникум заключили договор о сотрудничестве →
В эти выходные Усолье принимало гостей на фестиваль «Ермакова братина»
В Усолье прошел Фестиваль уральской казачьей культуры "Ермакова братина". События развернулись на площадке историко-архитектурного музея "Усолье Строгановское" и набережной Камы. В двухдневной программе семинар-практикум "Казачья наука", спортивно-историческая игра для взрослых и детей "Казак – всегда казак", концерт фольклорного казачьего ансамбля "БАГРЕНЬЕ" из Екатеринбурга, конкурс рыбаков, показательные выступления по рукопашному бою, уроки казачьей верховой езды EMBED Мастера прикладного творчества продемонстрировали свое умение в плетении поясов, текстильной набойке, печати монет и других занятиях. Также в программе фестиваля мастер-классы клуба исторической реконструкции "Уральские белки".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии
В Пермском крае растет задолженность по зарплате
В Прикамье началась киносмена «Крупный план»
Жителей отдаленных деревень на большую землю будет перевозить теплоход
22 млн на восстановление последствий летнего паводка
Производителей хлебобулочной продукции приглашат на профессиональный форум
Система капитального ремонта в Прикамье будет пересмотрена
В центре Перми появится каток
В некоторых районах Прикамья выпал град
Пермский край активно поддерживает фермерские хозяйства
Добавить комментарий: