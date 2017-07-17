В эти выходные Усолье принимало гостей на фестиваль «Ермакова братина»

В Усолье прошел Фестиваль уральской казачьей культуры "Ермакова братина". События развернулись на площадке историко-архитектурного музея "Усолье Строгановское" и набережной Камы. В двухдневной программе семинар-практикум "Казачья наука", спортивно-историческая игра для взрослых и детей "Казак – всегда казак", концерт фольклорного казачьего ансамбля "БАГРЕНЬЕ" из Екатеринбурга, конкурс рыбаков, показательные выступления по рукопашному бою, уроки казачьей верховой езды EMBED Мастера прикладного творчества продемонстрировали свое умение в плетении поясов, текстильной набойке, печати монет и других занятиях. Также в программе фестиваля мастер-классы клуба исторической реконструкции "Уральские белки".