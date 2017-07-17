Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии
Сразу пять театральных коллективов Прикамья получили федеральную субсидию на новые постановки по проекту "Театры малых городов", куратором которого выступает "Единая Россия".
Чайковский театр драмы и комедии поставит сразу три спектакля: "Ромео и Джульетта", "Сказ о Фроле Скобееве" и "Золотой ключик". Лысьвенский театр драмы выпустит "Остров сокровищ" и "Пиковую даму". Березниковский драматический театр выбрал для своей премьеры "Обыкновенное чудо", а Березниковский театр "Бенефис" для детей и молодежи – "Кентервильское приведение" и "Праздничный сон – до обеда". Молодежная студия-театр "Доминанта" города Губаха поставит "Сказы горных мастеров".
Из федерального бюджета на покупку театрального оборудования, костюмов, декораций, которые необходимы для спектаклей, прикамские театры получат в общей сложности – более 29 млн руб. По словам регионального координатора проекта "Театры малых городов" в Пермском крае Анатолия Пичкалёва, субсидии уже находятся на счетах театров, участвующих в проекте. Премьеры спектаклей запланированы на сентябрь-октябрь этого года.
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