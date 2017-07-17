← В Прикамье началась киносмена «Крупный план»
Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии →
В Пермском крае растет задолженность по зарплате
В Пермском крае задолженность по зарплате за месяц увеличилась почти вдвое. По состоянию на 1 июля её сумма составляет 15,7 млн. руб. По данным Пермьстата, наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации сельского хозяйства (46,9% от общей суммы задолженности). Численность сотрудников, которым задолжали работодатели, составила 1244 человека. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации шести муниципальных образований края. В числе "лидеров" - Краснокамский муниципальный район.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Прикамье началась киносмена «Крупный план»
Жителей отдаленных деревень на большую землю будет перевозить теплоход
22 млн на восстановление последствий летнего паводка
Производителей хлебобулочной продукции приглашат на профессиональный форум
Система капитального ремонта в Прикамье будет пересмотрена
В центре Перми появится каток
В некоторых районах Прикамья выпал град
Пермский край активно поддерживает фермерские хозяйства
В судебной практике появится новая форма пресечения
Мэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбы
Добавить комментарий: