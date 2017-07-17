В Пермском крае растет задолженность по зарплате

В Пермском крае задолженность по зарплате за месяц увеличилась почти вдвое. По состоянию на 1 июля её сумма составляет 15,7 млн. руб. По данным Пермьстата, наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации сельского хозяйства (46,9% от общей суммы задолженности). Численность сотрудников, которым задолжали работодатели, составила 1244 человека. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации шести муниципальных образований края. В числе "лидеров" - Краснокамский муниципальный район.