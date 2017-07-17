В Прикамье началась киносмена «Крупный план»

"Пермская синематека" открывает смену для любителей кино. Как и в прошлом году киносмена "Крупный план" пройдёт на месте бывшего лагеря "Чайка" в Краснокамском районе.

Начиная с сегодняшнего дня и по 6 августа ребята будут обучаться азам актёрского мастерства и кинопроизводства, а также узнают, как делать монтаж, работать со звуком и светом. Расписание каждого дня будет построено по принципу "днём обучение - вечером творчество". В течение дня ребята будут посещать занятия в мастерских, а вечером создавать собственные творения в студиях, которые им больше по душе.

К концу киносмены каждый ребёнок познакомится с различными видами кино и подготовит собственный фильм, ролик, спектакль или мультфильм. Кстати, для тех ребят, кому хочется снимать кино и делать мультфильмы в течение учебного года, "Пермкино" создаёт студии на базе киноцентра "Премьер". Так, одним из самых популярных кружков 2016-2017 учебного года стала мультипликационная студия "Анимашка" и детская киностудия "Я снимаю".