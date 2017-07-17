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Жителей отдаленных деревень на большую землю будет перевозить теплоход
Жителям отдаленных районов Прикамья открыли водный путь. В течение двух лет село Таман и деревня Быстрая, куда нельзя добраться наземным транспортом, были в буквальном смысле отрезаны от "большой земли", так как в Пермском крае не могли найти подходящее судно. Теперь они будут ездить в Березники на теплоходе.
С апреля текущего года министерство транспорта четыре раза объявляло отбор перевозчиков, но перевозчики на них не заявлялись. В итоге минтрансу удалось договориться с ООО "Мошево", чтобы тот приобрел судно необходимого класса и заявился на отбор. Теплоход "Карат" вместимостью 100 человек будет курсировать по направлению Березники-Быстрая до октября и совершит 66 рейсов.
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