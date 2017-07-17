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22 млн на восстановление последствий летнего паводка
Власти Юсьвинского района подсчитали ущерб, причинённый летним паводком. Тогда, две недели назад, обрушившаяся на район стихия подтопила 66 придомовых территорий в нескольких поселениях, разрушила мосты, дороги, пешеходные переходы и водопропускные трубы - всего были повреждены 23 объекта. По словам главы Михаила Евсина, на восстановление району требуется чуть более 22 млн рублей. Часть денег администрация намерена выделить из местного бюджета, часть запрашивает из резервного фонда краевого бюджета. Сейчас в районе продолжает работу краевая комиссия по оценке ущерба. Итоги этой проверки, вероятно, будут озвучены уже сегодня.
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