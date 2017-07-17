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Производителей хлебобулочной продукции приглашат на профессиональный форум
Пермских производителей хлебобулочной и кондитерской продукции приглашают на профессиональный форум в Саратов, который состоится 20 июля. Проводит мероприятие Российская Гильдия пекарей и кондитеров при поддержке Совета Федерации, и Государственной Думы.
По заявлению организаторов, форум объединит представителей профильных региональных структур, членов отраслевых ассоциаций и союзов, аграрных экспертов, специалистов в хлебопечении и смежных производствах, владельцев крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.
Программа форума будет насыщенной, она включит пленарное заседание, круглый стол, бизнес-встречи, выставку с экспозициями компаний-производителей и поставщиков хлебобулочных изделий, ингредиентов, технологического оборудования для хлебопечения и смежных производств. Все интересующие подробности можно узнать на официальном сайте Пермской торгово-промышленной палаты.
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