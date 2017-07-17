Система капитального ремонта в Прикамье будет пересмотрена

В этом году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Прикамье будет отремонтировано 955 домов. В крае предстоит, по сути, с нуля выстроить всю систему капитального ремонта. В частности, в июне на утверждение депутатов краевого парламента внесен первый пакет предложений по реформированию некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае".