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Система капитального ремонта в Прикамье будет пересмотрена

В этом году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Прикамье будет отремонтировано 955 домов. В крае предстоит, по сути, с нуля выстроить всю систему капитального ремонта. В частности, в июне на утверждение депутатов краевого парламента внесен первый пакет предложений по реформированию некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае".

Метки: в Пермском крае

Опубликовано: 17.07.2017 в 14:33 в рубрике - Радио Пермского края

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Производителей хлебобулочной продукции приглашат на профессиональный форум →

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