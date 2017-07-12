В центре Перми появится каток
В центре Перми завершается строительство спортивного городка с баскетбольной и двумя волейбольными площадками, комплексом для тестовой сдачи ГТО и ...катком.
На этой неделе будет уложен искусственный лед. Открытие запланировано уже на 15 июля. Размеры крытой площадки, расположенной перед зданием Законодательного собрания, - 38 на 22 метра, одновременно на нем смогут кататься 40-50 человек. Кататься можно будет на обычных коньках, специальной заточки не потребуется. Выход на лед со своими коньками будет бесплатным, для желающих будет работать платный прокат.
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