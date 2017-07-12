В некоторых районах Прикамья выпал град

Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Прикамья. Так, накануне в Краснокамском и Верещагинском районах прошел град. На некоторое время землю покрыла ледяная корка. Через несколько минут льдинки растаяли.

Вообще, как рассказали в ГИС центре ПГНИУ, град летом – вполне обычное и нормальное явление. По крайней мере, нынче в июне-июле он выпадает довольно часто. Однако, как уверяют метеорологи, за все время не было зарегистрировано ни одного случая выпадения действительно крупного града, который можно отнести к опасным природным явлениям. И по прогнозам синоптиков, сегодня есть вероятность, что град выпадет на юге Пермского края, в частности, на территории Чернушинского района. Сейчас там сложились условия, способствующие образованию этого погодного явления.