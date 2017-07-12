Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← В судебной практике появится новая форма пресечения

В некоторых районах Прикамья выпал град →

Пермский край активно поддерживает фермерские хозяйства

Пермский край вошел в ТОП-20 регионов России с наибольшими объемами производства питьевого молока. Сегодня в регионе молочное животноводство активно развивают не только крупные сельхозпредприятия, но и крестьянско-фермерские хозяйства.

Краевой Минсельхоз оказывает КФХ максимальную поддержку, одним из направлений которой стали гранты на развитие семейных животноводческих ферм. В текущем году, в рамках уже проведенного отбора, утверждено 4 проекта на сумму грантов 32,9 млн рублей.

На этой неделе краевой Минсельхоз объявил о начале очередного приёма документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств по направлению "Развитие семейных животноводческих ферм". Максимальный размер грантов по данному направлению составляет 10 млн. рублей. Всего на развитие АПК в регионе из бюджетов всех уровней направлено более трёх млрд. рублей.

Метки: в Пермском крае

Опубликовано: 12.07.2017 в 17:30 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В судебной практике появится новая форма пресечения

Добровольцы Коми-округа собирают деньги на скульптуру-талисман

Мэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбы

В Перми все больше выпускников-отличников

Профилактические работы на теплосетях Перми подошли к «экватору»

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств

Регион окажет помощь Юсьвинскому району

Студенты Пермского политеха вернулись из Тюмени

9 миллиардов рублей выделят на строительство моста через Чусовую

Жители Мотовилихи инспектируют ремонт дворов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В судебной практике появится новая форма пресечения

В некоторых районах Прикамья выпал град →

Обратите внимание

в Перми

Мэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбы

Работы планируется завершить до 1 сентября
читать12.07.2017 в 16:33
Метки: в Перми

В Перми все больше выпускников-отличников

В этом году их число увеличилось до 320
читать12.07.2017 в 15:34
Метки: в Перми, Образование

Профилактические работы на теплосетях Перми подошли к «экватору»

Работы выполнены на 48%
читать12.07.2017 в 15:25
Метки: в Перми

В Перми пойман вор-охранник

Мужчина похищал деньги у работников кафе
смотреть видео читать12.07.2017 в 12:20
Метки: в Перми, Преступления

Одним долгостроем в Перми станет меньше

Сдан дом по ул. Щербакова 43
смотреть видео читать12.07.2017 в 11:56
Метки: в Перми

в России

В судебной практике появится новая форма пресечения

Суд будет иметь право накладывать запрет на осуществление определенных действий
читать12.07.2017 в 17:14
Метки: в России

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств

Изменения действуют с 10 июля
читать12.07.2017 в 15:05
Метки: в России

Регистрация недвижимости переходит в электронную форму

С начала года действует новый закон О государственной регистрации недвижимости
читать10.07.2017 в 15:22
Метки: в Пермском крае, в России, Официально

Альбина Джанабаева: «Я благодарна судьбе за сюрпризы»

Певица раскрывает секреты личной жизни
читать08.07.2017 в 12:04
Метки: в России, СМИ

Развитие Пермской агломерации обсуждается на Урбанистическом форуме

7-й урбанистический форум начал работу в Москве
смотреть видео читать07.07.2017 в 10:48
Метки: в России, в Пермском крае
Лента новостей RSS каналы

В некоторых районах Прикамья выпал градВ некоторых районах Прикамья выпал град

Пермский край активно поддерживает фермерские хозяйстваПермский край активно поддерживает фермерские хозяйства

В судебной практике появится новая форма пресеченияВ судебной практике появится новая форма пресечения

Добровольцы Коми-округа собирают деньги на скульптуру-талисманДобровольцы Коми-округа собирают деньги на скульптуру-талисман

Мэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбыМэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбы

В Перми все больше выпускников-отличниковВ Перми все больше выпускников-отличников

Профилактические работы на теплосетях Перми подошли к «экватору»Профилактические работы на теплосетях Перми подошли к «экватору»

Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средствВступили в силу новые правила регистрации транспортных средств

Пермский край в цифрахПермский край в цифрах

Пермяк сбил лосяПермяк сбил лося

Инспектор пожарного надзора осужден за взяткиИнспектор пожарного надзора осужден за взятки

Регион окажет помощь Юсьвинскому районуРегион окажет помощь Юсьвинскому району

В Перми пойман вор-охранникВ Перми пойман вор-охранник

Одним долгостроем в Перми станет меньшеОдним долгостроем в Перми станет меньше

Внимание, Розыск!Внимание, Розыск!

Студенты Пермского политеха вернулись из ТюмениСтуденты Пермского политеха вернулись из Тюмени

В Прикамье ведется восстановление мостов и дорогВ Прикамье ведется восстановление мостов и дорог

9 миллиардов рублей выделят на строительство моста через Чусовую9 миллиардов рублей выделят на строительство моста через Чусовую

В Перми появится 15 «длинных историй»В Перми появится 15 «длинных историй»

Школьники России осваивали прикамское небоШкольники России осваивали прикамское небо

Жители деревни Дёмино страдают от белесой пылиЖители деревни Дёмино страдают от белесой пыли

Баскетбольный турнир «Кубок победы» посетил особый гостьБаскетбольный турнир «Кубок победы» посетил особый гость

Погода налаживаетсяПогода налаживается

Мэр города проинспектировал дорожные стройки ПермиМэр города проинспектировал дорожные стройки Перми

УФАС рассматривает дело о злоупотреблении доминирующим положениемУФАС рассматривает дело о злоупотреблении доминирующим положением

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru