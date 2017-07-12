Пермский край активно поддерживает фермерские хозяйства
Пермский край вошел в ТОП-20 регионов России с наибольшими объемами производства питьевого молока. Сегодня в регионе молочное животноводство активно развивают не только крупные сельхозпредприятия, но и крестьянско-фермерские хозяйства.
Краевой Минсельхоз оказывает КФХ максимальную поддержку, одним из направлений которой стали гранты на развитие семейных животноводческих ферм. В текущем году, в рамках уже проведенного отбора, утверждено 4 проекта на сумму грантов 32,9 млн рублей.
На этой неделе краевой Минсельхоз объявил о начале очередного приёма документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств по направлению "Развитие семейных животноводческих ферм". Максимальный размер грантов по данному направлению составляет 10 млн. рублей. Всего на развитие АПК в регионе из бюджетов всех уровней направлено более трёх млрд. рублей.
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