В судебной практике появится новая форма пресечения

Утвержден проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которым вводится новая форма пресечения - запрет определенных действий. Как сообщает "Российская газета", она дает суду право вместо ареста устанавливать подозреваемому ряд запретов - например, запрет на приближение к определенным объектам и лицам - свидетелям и потерпевшим - или ограничение свободы передвижения. В число запретов входит также ограничение права управления автомобилем для водителей, наехавших на людей. На время суда и следствия таких подозреваемых будут лишать водительских прав.

За соблюдением запретов будет следить Федеральная служба исполнения наказаний с помощью электронных браслетов и других средств контроля. Запреты в разных вариациях смогут применять как отдельно, так и дополнением к другими мерами - залогу и домашнему аресту.