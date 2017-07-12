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В судебной практике появится новая форма пресечения
Утвержден проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которым вводится новая форма пресечения - запрет определенных действий. Как сообщает "Российская газета", она дает суду право вместо ареста устанавливать подозреваемому ряд запретов - например, запрет на приближение к определенным объектам и лицам - свидетелям и потерпевшим - или ограничение свободы передвижения. В число запретов входит также ограничение права управления автомобилем для водителей, наехавших на людей. На время суда и следствия таких подозреваемых будут лишать водительских прав.
За соблюдением запретов будет следить Федеральная служба исполнения наказаний с помощью электронных браслетов и других средств контроля. Запреты в разных вариациях смогут применять как отдельно, так и дополнением к другими мерами - залогу и домашнему аресту.
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