Мэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбы

Сегодня Глава Перми Дмитрий Самойлов лично проверил ход реконструкции Северной дамбы. Масштабная реконструкция этого дорожного объекта стартовала 17 июня. Работы ведутся в круглосуточном режиме сразу по нескольким направлениям. Проектом предусмотрена замена ливневой канализации, трамвайных рельсов, контактной сети электротранспорта, освещения, новое дорожное покрытие в обоих направлениях. Затем будут обновлены тротуары. Работы выполняет подрядная организация ООО "ТСИ-Пермь". Полностью завершить все работы, включая благоустройство, планируется до 1 сентября следующего года, при этом движение автотранспорта будет открыто уже 1 августа этого года, а электротранспорта – к 1 сентября.