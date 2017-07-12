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Мэр Перми проверил ход реконструкции Северной дамбы
Сегодня Глава Перми Дмитрий Самойлов лично проверил ход реконструкции Северной дамбы. Масштабная реконструкция этого дорожного объекта стартовала 17 июня. Работы ведутся в круглосуточном режиме сразу по нескольким направлениям. Проектом предусмотрена замена ливневой канализации, трамвайных рельсов, контактной сети электротранспорта, освещения, новое дорожное покрытие в обоих направлениях. Затем будут обновлены тротуары. Работы выполняет подрядная организация ООО "ТСИ-Пермь". Полностью завершить все работы, включая благоустройство, планируется до 1 сентября следующего года, при этом движение автотранспорта будет открыто уже 1 августа этого года, а электротранспорта – к 1 сентября.
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