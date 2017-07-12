В Перми все больше выпускников-отличников
В Перми с каждым годом выпускников, закончивших школу на "отлично", становится больше. Если в 2016-м количество золотых медалистов увеличилось на 22 человека (228 школьников), то в этом году – уже на 92 - всего 320 ребят. Лидерами по числу золотых медалистов стали лицеи №1 и 4, гимназии №2, 3, 5, школа №16, школы с углубленным изучением иностранных языков №22 и 153, школа №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля.
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