Профилактические работы на теплосетях Перми подошли к «экватору»

Подготовка теплосетей Перми к отопительному сезону подошла к плановому "экватору". Профилактические работы ведутся во всех районах города. В настоящее время из 438 участков теплосетей в процесс проверки включено 209. Таким образом, график испытаний на прочность и плотность теплопроводов в рамках программы "Re: Конструкция" выполнен почти на половину и составляет на сегодняшний день 48 процентов.

Так как для проведения ремонтов требуется временное отключение горячей воды, энергетики уделяют повышенное внимание взаимодействию с управляющими компаниями и ТСЖ по вопросам информирования граждан о сроках проведения работ. Жителям следует помнить, что о плановых работах в их домах заранее уведомляется обслуживающая организация, которая обязана своевременно разместить объявления в подъездах.

Параллельно с "опрессовками" в рамках программы "Re: Конструкция 2017" выполняются мероприятия по техническому перевооружению тепломагистралей, от которых зависит энергоснабжение большого числа пермяков. Так, завершена замена участка теплосети длиной 45 метров в районе перекрестка улиц Монастырская и Плеханова г. Перми. В активной фазе идут работы на улице Пушкина по строительству теплосети длиной 188 метров.