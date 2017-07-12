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Вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств
С 10 июля в России вступили в силу изменения в правила регистрации транспортных средств. Теперь можно поставить на учет автомобиль с трудночитаемыми номерами, если дефекты появились в результате износа, коррозии или ремонта.
Также из перечня обязательных для предъявления документов, исключен полис ОСАГО, так как получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Кроме этого, как сообщает Главное управление обеспечения дорожного движения, по новым правилам предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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