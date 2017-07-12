Регион окажет помощь Юсьвинскому району

Правительство Пермского края окажет помощь Юсьвинскому району за счет средств резервного фонда. Учитывая количество поврежденных водой объектов инфраструктуры - 17 дороги мостов, комиссией по ЧС Юсьвинского района совместно с МЧС было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

В настоящее время администрацией района устанавливается суммаущерба, который нанесла стихия. Как сообщалось, реки в Юсьвинском районе вышли из берегов днем 3 июляпосле продолжительных ливней. Летний паводок оставил жителей района без дорог, мостов, урожая, имущества. Был введен режим повышенной готовности, а с 6 июля - режим ЧС.

На сегодня, по данным Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа, восстановлены проезды до деревни Стариковои на автодороге Антипино-Тимино-Тукачево. Улица Чехова в поселке Майкор так же стала проезжей.