Студенты Пермского политеха вернулись из Тюмени

Команда студентов Пермского политеха вернулась из Тюмени, где принимала участие в международных научно-технических соревнованиях "Formula Tyumen 2017". Уже четвертый год это мероприятие собирает на своей площадке студенческие команды из разных городов. Соревнования были очень напряженными, поскольку все участники – будущая инженерная элита страны. Ребята буквально с нуля конструируют болиды, создавая каждый раз новые технологии для совершенствования систем гоночного автомобиля, а также презентуют бизнес-планы о создании и продаже своих автомобилей в мелкосерийном производств. Для судейства были приглашены квалифицированныеработники известной итальянской корпорации "DALLARA AUTOMOBILI", которая активно сотрудничает с гонкой "Формула-1". В результате пермские политехники вернулись из Тюмени с новыми знаниями и планами - закончить свой собственный болид и представить его на соревнованиях в следующем году .