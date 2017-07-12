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9 миллиардов рублей выделят на строительство моста через Чусовую

На строительство нового Чусовского моста из федерального бюджета будет выделено 9 миллиардов рублей. Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочей встречи заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.

Для ускорения реализации проекта он будет разбит на несколько этапов: возведение самого моста и строительство подъездных дорог на обоих берегах. Такой подход обеспечит ввод объекта в эксплуатацию уже к 2021 году.

В настоящее время регион готовится к прохождению процедуры подтверждения достоверности сметной документации на реализацию проекта и конкурсу на выбор подрядной организации для начала строительства.

Новый мост будет интегрирован со строящимся Восточным обходом Перми и объездной дорогой вокруг Чусового, что сформирует мощный транспортный коридор в направлении Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря этому маршрут транзитного транспорта в направлении Москва – Пермь – Екатеринбург – Ханты-Мансийск удастся сократить почти на 300 километров.

Метки: в Пермском крае

Опубликовано: 12.07.2017 в 11:02 в рубрике - Радио Пермского края

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