9 миллиардов рублей выделят на строительство моста через Чусовую
На строительство нового Чусовского моста из федерального бюджета будет выделено 9 миллиардов рублей. Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочей встречи заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.
Для ускорения реализации проекта он будет разбит на несколько этапов: возведение самого моста и строительство подъездных дорог на обоих берегах. Такой подход обеспечит ввод объекта в эксплуатацию уже к 2021 году.
В настоящее время регион готовится к прохождению процедуры подтверждения достоверности сметной документации на реализацию проекта и конкурсу на выбор подрядной организации для начала строительства.
Новый мост будет интегрирован со строящимся Восточным обходом Перми и объездной дорогой вокруг Чусового, что сформирует мощный транспортный коридор в направлении Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря этому маршрут транзитного транспорта в направлении Москва – Пермь – Екатеринбург – Ханты-Мансийск удастся сократить почти на 300 километров.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Жители Мотовилихи инспектируют ремонт дворов
Минсельхоз Прикамья поддержит семейные фермы
Регистрация недвижимости переходит в электронную форму
МФЦ переходят на новый режим работы
10 выпускников стали целевыми студентами «Уралкалия»
Ученые Классического университета разработали уникальное оборудование
Чусовой вошел в реестр территорий опережающего развития
Предъявлено обвинение главе Лысьвенского городского округа
В субботу в Перми состоится первый банный фестиваль
Ректор Пермского университета вручит дипломы самым успешным
Добавить комментарий: