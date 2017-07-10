Жители Мотовилихи инспектируют ремонт дворов

Жители Мотовилихинского района проверят ремонт дворовых территорий. С сегодняшнего дня работает сервис "Обратная связь" по разделу "Дворы" в городе Перми.

Перечень проблемных тем, по которым жители смогут направить обращения, включают такие нарушения, как отсутствие ограждений и информационного щита, не организованы места прохода пешеходов, идет укладка асфальта в дождь, подрядчик отступает от утвержденного дизайн-проекта, нарушаются сроки или работы выполняются некачественно. Активисты Мотовилихинского района выразили готовность осуществлять контроль за ремонтом своих дворовых территорий.

Уже более 120 обращений поступило от неравнодушных жителей Пермского края посредством сервиса "Управляем вместе". Сейчас на сайте пользователям доступна информация о строительстве, ремонте и благоустройстве объектов текущего года – автодорог, дворов, парков, школ, больниц, поликлиник, муниципальных проектов и объектов связи.