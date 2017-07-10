Жители Мотовилихи инспектируют ремонт дворов
Жители Мотовилихинского района проверят ремонт дворовых территорий. С сегодняшнего дня работает сервис "Обратная связь" по разделу "Дворы" в городе Перми.
Перечень проблемных тем, по которым жители смогут направить обращения, включают такие нарушения, как отсутствие ограждений и информационного щита, не организованы места прохода пешеходов, идет укладка асфальта в дождь, подрядчик отступает от утвержденного дизайн-проекта, нарушаются сроки или работы выполняются некачественно. Активисты Мотовилихинского района выразили готовность осуществлять контроль за ремонтом своих дворовых территорий.
Уже более 120 обращений поступило от неравнодушных жителей Пермского края посредством сервиса "Управляем вместе". Сейчас на сайте пользователям доступна информация о строительстве, ремонте и благоустройстве объектов текущего года – автодорог, дворов, парков, школ, больниц, поликлиник, муниципальных проектов и объектов связи.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Минсельхоз Прикамья поддержит семейные фермы
Регистрация недвижимости переходит в электронную форму
МФЦ переходят на новый режим работы
10 выпускников стали целевыми студентами «Уралкалия»
Ученые Классического университета разработали уникальное оборудование
Чусовой вошел в реестр территорий опережающего развития
Предъявлено обвинение главе Лысьвенского городского округа
В субботу в Перми состоится первый банный фестиваль
Ректор Пермского университета вручит дипломы самым успешным
Ставка на картофель
Добавить комментарий: