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Минсельхоз Прикамья поддержит семейные фермы
С 10 июля по 14 июля включительно Минсельхоз Пермского края проводит прием документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм». Напоминаем, что на данное направление предусматривается предоставление гранта до 10 млн. руб.
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