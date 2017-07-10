Регистрация недвижимости переходит в электронную форму
С января 2017 года вступил в силу Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", которым установлена обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления представлять заявление и прилагаемые к нему документы для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав исключительно в электронной форме. Дополнительно губернатор Пермского края Максим Решетников обязал глав администраций муниципальных районов, городских округов и городских поселений в срок до 10 июля перейти на межведомственное электронное взаимодействие с Управлением Росреестра .
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