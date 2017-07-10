МФЦ переходят на новый режим работы
С начала июля центры «Мои документы», расположенные на территории краевой столицы, перешли на 12-часовой режим работы. Таким образом, заявители имеют возможность обратиться в любой из пермских МФЦ с понедельника по субботу с 8 утра и до 8 вечера.
Переход на новый график – это очередное мероприятие, направленное на решение задач по ликвидации загруженности центров и повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг.
В настоящий момент на территории Перми расположено восемь филиалов «Мои документы», в которых оказывается более 500 видов государственных и муниципальных услуг. Ежедневно за услугами в многофункциональные центры обращаются более 3,5 тысяч жителей краевой столицы.
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