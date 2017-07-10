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10 выпускников стали целевыми студентами «Уралкалия»
Десять выпускников школ из Березников и Соликамска стали целевыми студентами "Уралкалия". Чтобы стать участником программы, выпускникам необходимо было в течение февраля-марта принять участие в олимпиадах по математике, физике или химии, которые проводил Березниковский филиал Пермского научно-исследовательского политехнического университета совместно с "Уралкалием". Кроме того, они должны были сдать единый государственный экзамен по этим предметам на суммарный балл не ниже 180. Набор проводился по специальностям "Маркшейдерское дело", "Электрификация и автоматизация горного производства", "Электроснабжение", "Горные машины и оборудование", "Химическая технология неорганических веществ"-вузы Прикамья, "Электропривод и автоматика" (Санкт-Петербургский горный университет).
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