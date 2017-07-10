Ученые Классического университета разработали уникальное оборудование

Учёные Пермского университета разработали уникальное оборудование, позволяющее исследовать свойства материалов с высокими температурами плавления (до 2000ºС) и получать новые чистые материалы без примесей. Они оформили патент на изобретение «холодный тигель».

Еще одно преимущество нового оборудования перед аналогами – потребление меньшей мощности. Запатентованное изобретение для полноценной работы потребует порядка 80 киловатт, это в два раза меньше, чем используют аналоги. Кроме того, холодный тигель пермских ученых позволяет плавить материалы в объёме до 5 литров, а также более устойчив к агрессивным средам расплавов и выдерживает сотни плавок, в то время как другие тигли быстро выходят из строя.

Сейчас сотрудники лаборатории ПГНИУ начинают работу над созданием вакуумной камеры для конструкции холодного тигля. Усовершенствованное изобретение даст возможность получать новые материалы – выращивать монокристаллы и фианиты, и позволит выйти на более высокие температуры плавления.