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Ученые Классического университета разработали уникальное оборудование
Учёные Пермского университета разработали уникальное оборудование, позволяющее исследовать свойства материалов с высокими температурами плавления (до 2000ºС) и получать новые чистые материалы без примесей. Они оформили патент на изобретение «холодный тигель».
Еще одно преимущество нового оборудования перед аналогами – потребление меньшей мощности. Запатентованное изобретение для полноценной работы потребует порядка 80 киловатт, это в два раза меньше, чем используют аналоги. Кроме того, холодный тигель пермских ученых позволяет плавить материалы в объёме до 5 литров, а также более устойчив к агрессивным средам расплавов и выдерживает сотни плавок, в то время как другие тигли быстро выходят из строя.
Сейчас сотрудники лаборатории ПГНИУ начинают работу над созданием вакуумной камеры для конструкции холодного тигля. Усовершенствованное изобретение даст возможность получать новые материалы – выращивать монокристаллы и фианиты, и позволит выйти на более высокие температуры плавления.
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