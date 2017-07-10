Чусовой вошел в реестр территорий опережающего развития

В федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития включен первый резидент ТОСЭР "Чусовой". Им стало предприятие "Чусовской завод по восстановлению труб". Как рассказал первый заместитель председателя правительства Пермского края Роман Кокшаров, завод разместился на Ляминской промышленной площадке. Первую очередь производства, ориентированного на восстановление труб для газовой промышленности и обеспеченное заказами "Газпрома", планируется запустить в августе этого года. Объем инвестиций в первую очередь завода составит 61 млн рублей, будет создано 41 новое рабочее место. Собственник предприятия планирует расширить производство в Чусовом и выпускать продукцию для нефтедобывающей отрасли и ЖКХ.