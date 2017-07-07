Предъявлено обвинение главе Лысьвенского городского округа
Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю предъявлено обвинение главе Лысьвенского городского округа Виталию Шувалову. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По версии следствия, событие преступления относится к 2014 году и касается ввода в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов, построенных в рамках реализации ФЦП «Жилище». Подрядчиком строительства выступило ООО «РостСтрой». Здания были построены с многочисленными дефектами, что создало угрозу обрушения их конструкций, соответственно, проживание там людей оказалось опасным. В свою очередь, по версии следствия, Шувалов, достоверно зная, что дома не соответствуют требованиям безопасности, такие разрешения подписал.
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