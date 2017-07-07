← Ректор Пермского университета вручит дипломы самым успешным
Предъявлено обвинение главе Лысьвенского городского округа →
В субботу в Перми состоится первый банный фестиваль
Мастера банного дела приглашают всех желающих на первый пермский «Веник фест». Праздник состоится 8 июля. В программе мероприятия спа-зона с массажем и парилкой, мастер-классы по вязанию веников и уходу за лицом. Специалисты расскажут, как можно париться огнем и топорами. Весь день для гостей будут работать развлекательные и образовательные площадки. На мастер-классах гостям расскажут и покажут, как построить баню за четыре часа, объяснят технику безопасности и правила эксплуатации бани. Для детей будет игровая зона с аквагримом, батутом и аниматорами, а взрослые смогут пройти веревочный курс и пострелять из лука. На сцене будет выступать группа «Ананас». Начало праздника в 10:00 на базе конноспортивного комплекса в поселке Ферма.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Ректор Пермского университета вручит дипломы самым успешным
Ставка на картофель
В Березниках ночью не будет воды
В Перми выберут лучших будущих мам
В Нытве оштрафован врач за отказ лечить ребенка
Открыт прием первоклассников во все школы города
Лучшие врачи Прикамья выезжают в районы края
В Перми прошла прямая телефонная линия с горожанами
В Перми проведут мониторинг деформаций территории города
Выбран новый глава муниципального приюта в Перми
Добавить комментарий: