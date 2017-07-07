В субботу в Перми состоится первый банный фестиваль

Мастера банного дела приглашают всех желающих на первый пермский «Веник фест». Праздник состоится 8 июля. В программе мероприятия спа-зона с массажем и парилкой, мастер-классы по вязанию веников и уходу за лицом. Специалисты расскажут, как можно париться огнем и топорами. Весь день для гостей будут работать развлекательные и образовательные площадки. На мастер-классах гостям расскажут и покажут, как построить баню за четыре часа, объяснят технику безопасности и правила эксплуатации бани. Для детей будет игровая зона с аквагримом, батутом и аниматорами, а взрослые смогут пройти веревочный курс и пострелять из лука. На сцене будет выступать группа «Ананас». Начало праздника в 10:00 на базе конноспортивного комплекса в поселке Ферма.