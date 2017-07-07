Ректор Пермского университета вручит дипломы самым успешным
Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин вручит лучшим выпускникам университета дипломы о высшем образования, а позже ответит на вопросы абитуриентов в прямой трансляции официальной группы университета ВКонтакте.
Традиционный для Пермского университета Ректорский бал в этом году пройдет уже в юбилейный десятый раз. Каждый год 120 человек, отличившиеся за время учебы в науке, спорте, творчестве, общественной деятельности, получают свои дипломы из рук ректора. В этом году среди участников ректорского бала - 66 обладателей дипломов с отличием.
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