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Ставка на картофель

Аграрии Прикамья делают ставку на картофель. Дождливая погода благоприятно повлияет на урожай картофеля, рассказывают в Минсельхозе. В этом году посажено 4 тысячи гектаров. По данным ведомства, наш регион занимает 6 место из 14 по объемам сева в Приволжском федеральном округе.

Сейчас главная задача - не опоздать с кормозаготовкой. Здесь дожди не на руку. При переувлажнении транспорт не сможет заехать в поля, и урожай останется неубранным. Благо, по прогнозам синоптиков, вторая половина июля обещает быть солнечной.

Метки: в Пермском крае

Опубликовано: 07.07.2017 в 15:34 в рубрике - Радио Пермского края

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