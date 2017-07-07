Ставка на картофель
Аграрии Прикамья делают ставку на картофель. Дождливая погода благоприятно повлияет на урожай картофеля, рассказывают в Минсельхозе. В этом году посажено 4 тысячи гектаров. По данным ведомства, наш регион занимает 6 место из 14 по объемам сева в Приволжском федеральном округе.
Сейчас главная задача - не опоздать с кормозаготовкой. Здесь дожди не на руку. При переувлажнении транспорт не сможет заехать в поля, и урожай останется неубранным. Благо, по прогнозам синоптиков, вторая половина июля обещает быть солнечной.
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