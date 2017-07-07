В Березниках ночью не будет воды
В Березниках скоро появится свой крытый ледовый каток. Чиновники и строители обещают, что в этом году каток будет сдан. Площадка ледового дворца расположена на территории бывшего стадиона. Совместное финансирование с компанией «Уралкалий» дало свои результаты. В ночь с 7 на 8 июля в Березниках будет отключено водоснабжение на территории половины города. По сообщению ООО «БВК» это произойдет для подключения ледового катка к водообеспечению. Работы будут проводиться с 23.30 7 июля до 6.30 8 июля.
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