В Перми выберут лучших будущих мам

Финалистки «Конкурса будущих мам» готовятся к заключительному этапу, который состоится в преддверии Дня любви, семьи и верности в Доме народного творчества «Губерния».

Все 12 участниц закончили занятия в школе танцев, прошли курс сценической речи и сейчас активно участвуют в фотосессиях. В преддверии проведения конкурса они прошли полное клиническое обследование своего здоровья и состояния здоровья малыша в Пермском краевом перинатальном центре краевой клинической больницы. Первый краевой «Конкурс будущих мам» стартовал в Прикамье в начале года.