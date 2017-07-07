В Перми выберут лучших будущих мам
Финалистки «Конкурса будущих мам» готовятся к заключительному этапу, который состоится в преддверии Дня любви, семьи и верности в Доме народного творчества «Губерния».
Все 12 участниц закончили занятия в школе танцев, прошли курс сценической речи и сейчас активно участвуют в фотосессиях. В преддверии проведения конкурса они прошли полное клиническое обследование своего здоровья и состояния здоровья малыша в Пермском краевом перинатальном центре краевой клинической больницы. Первый краевой «Конкурс будущих мам» стартовал в Прикамье в начале года.
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